«Барселона» и «Севилья» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испанииодержала домашнюю победу над— 4:1.

В составе «Барселоны» отличились Мунир Эль-Хаддади (18), Малком (43) и Денис Суарес, который оформил дубль на 20-й и 70-й минутах.

Единственный гол «Культураль Леонесы» забил на 54-й минутеполузащитник Хосеп Сенье.

Первый матч команд завершился со счётом 1:0 в пользу каталонского клуба. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании.

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании «Севилья» на своем поле обыграла «Вильяновенсе» со счётом 1:0.

На 49-й минуте нападающий «Севильи» Андре Силва забил единственный гол встречи. Также португальский форвард не смог реализовать пенальти, назначенный в ворота гостей.

Первый матч команд завершился со счётом 0:0. Таким образом, «Севилья» вышла в 1/8 финала Кубка Испании.

Матчи 1/8 финала пройдут 9 и 16 января 2019 года. Пары на этой стадии турнира будут определены жеребьёвкой. 0