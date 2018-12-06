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    «Барселона» и «Севилья» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

    Кубок Испании Футбол Испании Барселона Севилья
    В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Культураль Леонесу» — 4:1.

    «Барселона»
    «Барселона»
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    В составе «Барселоны» отличились Мунир Эль-Хаддади (18), Малком (43) и Денис Суарес, который оформил дубль на 20-й и 70-й минутах.

    Единственный гол «Культураль Леонесы» забил на 54-й минутеполузащитник Хосеп Сенье.

    Первый матч команд завершился со счётом 1:0 в пользу каталонского клуба. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании.

    В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании «Севилья» на своем поле обыграла «Вильяновенсе» со счётом 1:0.

    На 49-й минуте нападающий «Севильи» Андре Силва забил единственный гол встречи. Также португальский форвард не смог реализовать пенальти, назначенный в ворота гостей.

    Первый матч команд завершился со счётом 0:0. Таким образом, «Севилья» вышла в 1/8 финала Кубка Испании.

    Матчи 1/8 финала пройдут 9 и 16 января 2019 года. Пары на этой стадии турнира будут определены жеребьёвкой. 0

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