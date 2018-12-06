Анчелотти: Не считаю «Ювентус» недосягаемым

Главный тренервысказал мнение об уровне своих игроков, а также перспективах команды в борьбе сза титул в Серии А.

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«Пока сложно говорить, на каком месте мы окажемся по итогам сезона, но у команды есть очень большой потенциал. Мы уже доказали это в своей группе в Лиге чемпионов. Что касается Серии А, то я не считаю "Ювентус" недосягаемым. Тем не менее, от нас требуются настоящие чудеса, чтобы вести борьбу на равных.

У "Наполи" лучшая полузащита в Италии, а Кулибали можно назвать одним из сильнейших защитников мира. У "Ювентуса" есть преимущество в виде великолепной командной игры», — цитирует Анчелотти La Gazzetta dello Sport.

После 14-ти туров «Ювентус» опережает «Наполи» на 8 очков. 0