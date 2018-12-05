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    «Манчестер Сити» удержал победу над «Уотфордом»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Уотфорд Манчестер Сити Календарь АПЛ
    В матче 15-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

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    Счет на 40-й минуте открыли гости. Вторым темпом шла атака «Манчестера», в которой Марез выполнил подачу на дальний угол вратарской, Лерой Сане набежал и грудью мяч отправил в сетку ворот.

    На 51-й минуте Отобрали гости мяч у бровки, Сильва и Жезус на левом краю штрафной отыгрались накоротке, далее Габриэл сделал передачу на Рияда Мареза, который уже закатил мяч в ближний угол ворот.

    Отквитать один мяч хозяевам удалось на 85-й минуте. Делф обрезался на своём левом фланге, подарив Деулофеу проход к штрафной, последовал прострел на дальнюю штангу, а оттуда Абдулайе Дукуре с двух попыток мяч протолкнул в ворота.

    «Манчестер Сити» набрал 41 очко и продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. «Уотфорд», имея в активе 20 баллов, занимает 11-е место.

    В следующем матче «Манчестер Сити» в гостях сыграет против «Челси», а «Уотфорд» на выезде встретится с «Эвертоном». 0

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