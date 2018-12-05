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    «Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в 1/4 финала Кубка России

    Кубок России Футбол России Ростов Краснодар
    В первом матче 1/4 финала Кубка России «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» — 2:2.

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    Хозяева открыли счет на 17-й минуте. Отлетел мяч на Классона к лицевой линии, далее Виктор сделал передачу в центр штрафной на Ивана Игнатьева, который ударом в касание закатил мяч в дальний угол ворот «Ростова».

    На 31-й минуте «быки» удвоили преимущество. Со штрафного удара Куэва перекинул стенку, запустив мяч в дальний от вратаря угол ворот.

    Отквитать один мяч гостям удалось на 40-й минуте. Прошла фланговая передача Паршивлюка в центр штрафной, Скопинцев головой сначала пробил в перекладину, а затем сам же добил в цель.

    А на 89-й минуте Юсупов со стандарта сделал подачу в штрафную, Гацкан головой пробил — мяч с отскоком от газона залетел в ближний угол ворот.

    Ответный матч «Ростов» и «Краснодар» проведут в Ростове-на-Дону. Встреча запланирована на 23 февраля. Победитель противостояния встретится в полуфинале турнира с сильнейшим в паре «Локомотив» — «Рубин».

    Кубок России. 1/4 финала
    «Краснодар» — «Ростов» — 2:2 (2:1)
    Голы: Игнатьев, 17 (1:0). Куэва, 31 (2:0). Скопинцев, 40 (2:1). Гацкан, 89 (2:2)«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Каборе, Газинский (Голубев, 46), Уткин (Сулейманов, 71), Куэва, Классон (Перейра, 70), Игнатьев«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Хаджикадунич, Ингасон, Паршивлюк, Салетрос, Юсупов, Маер (Гацкан, 63), Скопинцев, Ионов (Зуев, 45+1), Кьяртанссон (Шомуродов, 78)Предупреждения: Зуев, 56. Маер, 57
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