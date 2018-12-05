«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в 1/4 финала Кубка России

В первом матче 1/4 финала Кубка Россиина своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Хозяева открыли счет на 17-й минуте. Отлетел мяч на Классона к лицевой линии, далее Виктор сделал передачу в центр штрафной на Ивана Игнатьева, который ударом в касание закатил мяч в дальний угол ворот «Ростова».

На 31-й минуте «быки» удвоили преимущество. Со штрафного удара Куэва перекинул стенку, запустив мяч в дальний от вратаря угол ворот.

Отквитать один мяч гостям удалось на 40-й минуте. Прошла фланговая передача Паршивлюка в центр штрафной, Скопинцев головой сначала пробил в перекладину, а затем сам же добил в цель.

А на 89-й минуте Юсупов со стандарта сделал подачу в штрафную, Гацкан головой пробил — мяч с отскоком от газона залетел в ближний угол ворот.

Ответный матч «Ростов» и «Краснодар» проведут в Ростове-на-Дону. Встреча запланирована на 23 февраля. Победитель противостояния встретится в полуфинале турнира с сильнейшим в паре «Локомотив» — «Рубин».