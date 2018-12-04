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    Результаты жеребьевки третьего раунда Кубка Англии

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    Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии, где в борьбу вступают сильнейшие клубы страны.

    Результаты жеребьевки третьего раунда Кубка Англии
    Результаты жеребьевки третьего раунда Кубка Англии
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    Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Англии (в списке только команды АПЛ):

    «Джиллингем» — «Кардифф»
    «Манчестер Юнайтед» — «Рэдинг»
    «Эвертон» — «Линкольн»
    «Транмер Роверс»/«Саутпорт» — «Тоттенхэм»
    «Ньюкасл» — «Блэкберн»
    «Челси» — «Ноттингем Форест»
    «Кристал Пэлас» — «Гримсби»
    «Дерби Каунти» — «Саутгемптон»
    «Бристоль Сити» — «Хаддерсфилд»
    «Рэксхем»/«Ньюпорт» — «Лестер»
    «Фулхэм» — «Олдхэм»
    «Солихалл Мурс»/«Блэкпул» — «Арсенал»
    «Манчестер Сити» — «Ротерхэм»
    «Борнмут» — «Брайтон»
    «Вест Хэм» — «Бирмингем»
    «Уокинг» — «Уотфорд»
    «Бернли» — «Барнсли»
    «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».

    Поединки этого раунда состоятся в период с 4 по 7 января 2019 года. 0

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