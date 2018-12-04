Результаты жеребьевки третьего раунда Кубка Англии
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Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Англии (в списке только команды АПЛ):
«Джиллингем» — «Кардифф»
«Манчестер Юнайтед» — «Рэдинг»
«Эвертон» — «Линкольн»
«Транмер Роверс»/«Саутпорт» — «Тоттенхэм»
«Ньюкасл» — «Блэкберн»
«Челси» — «Ноттингем Форест»
«Кристал Пэлас» — «Гримсби»
«Дерби Каунти» — «Саутгемптон»
«Бристоль Сити» — «Хаддерсфилд»
«Рэксхем»/«Ньюпорт» — «Лестер»
«Фулхэм» — «Олдхэм»
«Солихалл Мурс»/«Блэкпул» — «Арсенал»
«Манчестер Сити» — «Ротерхэм»
«Борнмут» — «Брайтон»
«Вест Хэм» — «Бирмингем»
«Уокинг» — «Уотфорд»
«Бернли» — «Барнсли»
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».
Поединки этого раунда состоятся в период с 4 по 7 января 2019 года. 0