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    «Милан» одержал волевую победу над «Пармой»

    Серия A Футбол Италии Милан Парма Календарь Серии А
    «Милан» одержал победу над «Пармой» в домашнем матче 14-го тура итальянской Серии А.

    Патрик Кутроне
    Патрик Кутроне
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    Встреча, которая прошла на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 2:1.

    Гости вышли вперед на 49-й минуте, когда Роберто Инглезе нанес точный удар головой после подачи с углового.

    Спустя шесть минут «россонери» удалось отыграться. Патрик Кутроне после рикошета первым подоспел к мячу и метров с десяти расстрелял ворота соперника.

    А на 71-й минуте хозяева забили победный мяч благодаря пенальти, который реализовал Франк Кессье.

    «Милан» занимает четвертое место в турнирной таблице (25 очков), а «Парма» — шестое (20 очков). 0

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