«Милан» одержал волевую победу над «Пармой»

одержал победу надв домашнем матче 14-го тура итальянской Серии А.

Патрик Кутроне corrieredellosport.it 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча, которая прошла на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 2:1.

Гости вышли вперед на 49-й минуте, когда Роберто Инглезе нанес точный удар головой после подачи с углового.

Спустя шесть минут «россонери» удалось отыграться. Патрик Кутроне после рикошета первым подоспел к мячу и метров с десяти расстрелял ворота соперника.

А на 71-й минуте хозяева забили победный мяч благодаря пенальти, который реализовал Франк Кессье.

«Милан» занимает четвертое место в турнирной таблице (25 очков), а «Парма» — шестое (20 очков). 0