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    Голы Педро и Лофтуса-Чика принесли «Челси» победу над «Фулхэмом»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Фулхэм Календарь АПЛ
    «Челси» одержал победу над «Фулхэмом» в домашнем матче 14-го тура английской Премьер-лиги.

    Педро
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    Встреча, которая прошла на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 2:0.

    «Синим» удалось выйти вперед уже на 4-й минуте. Н'Голо Канте разогнал атаку по центру, сделал передачу на правый край чужой штрафной, где Педро на замахе ушел от защитника и точно пробил низом в дальний угол.

    Второй мяч хозяева забили на 82-й минуте. Эден Азар нашел в штрафной площади свободного Рубена Лофтуса-Чика, который из убойной позиции не промахнулся.

    АПЛ. 14-й тур
    «Челси» — «Фулхэм» — 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 — 4 Педро, 2:0 — 82 Лофтус-Чик«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо (Дзаппакоста, 78), Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич (Лофтус-Чик, 67), Жоржиньо, Педро, Канте, Азар, Жиру (Мората, 70)«Фулхэм»: Рико, Моусон, Одои, Ле Маршан, Чемберс, Кэрни (Кебано, 76), Сери, Сессеньон (Камара, 46), Юхансен (Айите, 46), Кристи, МитровичПредупреждения: Одои (54), Аспиликуэта (69), Мората (83)

    «Челси» занимает третье место в турнирной таблице (31 очко), «Фулхэм» остался на последней строчке (8 очков). 0

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