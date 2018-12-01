«МЮ» сыграл вничью с «Саутгемптоном»

В матче 14-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 2:2.

В составе хозяев поля голы забили Стюарт Армстронг (13-я минута) и Седрик (20). За гостей отличились Ромелу Лукаку (33) и Андер Эррера (39).

«Манчестер Юнайтед» с 22 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, а «Саутгемптон» расположился на 18-й строчке, имея в активе девять очков.

В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 5 декабря примут «Арсенал», а «святые» в тот же день на выезде сыграют с «Тоттенхэмом».