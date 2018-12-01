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    «МЮ» сыграл вничью с «Саутгемптоном»

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    В матче 14-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 2:2.

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    В составе хозяев поля голы забили Стюарт Армстронг (13-я минута) и Седрик (20). За гостей отличились Ромелу Лукаку (33) и Андер Эррера (39).

    «Манчестер Юнайтед» с 22 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, а «Саутгемптон» расположился на 18-й строчке, имея в активе девять очков.

    В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 5 декабря примут «Арсенал», а «святые» в тот же день на выезде сыграют с «Тоттенхэмом».

    АПЛ. 14-й тур
    «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2 (2:2)
    Голы: Армстронг, 13 (1:0). Седрик Суариш, 20 (2:0). Лукаку, 33 (2:1). Эррера, 39 (2:2)«Саутгемптон»: Маккарти, Седрик Суариш, Вестергор, Йосида, Стивенс, Валери, Армстронг, Хейбьерг, Лемина (Дэйвис, 90+2), Редмонд, Обафеми (Габбьядини, 64)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Джоунс, Шоу (Далот, 72), Феллаини, Янг, Эррера, Погба, Матич, Мактоминэй, Лукаку (Лингард, 86), Рэшфорд (Марсьяль, 77)Предупреждения: Рэшфорд, 19. Феллаини, 35. Хейбьерг, 36. Погба, 53. Лемина, 54. Вестергор, 59. Янг, 90+3. Армстронг, 90+5
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