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    «Леганес» в гостях обыграл «Вальядолид»

    Примера Футбол Испании Вальядолид Леганес Календарь Примеры
    В матче 14-го тура испанской Примеры «Леганес» одержал гостевую победу над «Вальядолидом» со счётом 4:2.

    «Леганес»
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    В составе «Леганеса» дубль оформил нападающий Гидо Каррильо, еще по разу отличились защитник Димитриос Сиовас и хавбек Оскар Арнаис.

    За «Вальядолид» отличились полузащитник Тони Суарес и форвард Энес Унал.

    «Вальядолид», набрав 17 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» (16) — 15-е.

    Примера. 14-й тур
    «Вальядолид» — «Леганес» — 2:4 (0:2)
    Голы: Сиовас, 11 (0:1). Оскар Родригес, 42 (0:2). Вилья, 50 (1:2). Каррильо, 66 (1:3). Каррильо, 75 (1:4). Энес Унал, 90+3 (2:4)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Антоньито (Кеко, 84), Мичел, Рубен Алькарас (Чоп, 63), Вилья (Суарес, 76), Оскар Плано, Верде, Энес Унал«Леганес»: Куэльяр, Ньом, Омеруо, Сиовас, Сильва, Тарин, Рубен Перес (Херард Гумбау, 83), Весга, Оскар Родригес (Эль-Жар, 88), Каррильо (Ролан, 80), Эн-НесириПредупреждения: Рубен Перес, 15. Сильва, 62. Ньом, 79
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