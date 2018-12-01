«Леганес» в гостях обыграл «Вальядолид»

«Леганес»
LiveSport.Ru
В составе «Леганеса» дубль оформил нападающий Гидо Каррильо, еще по разу отличились защитник Димитриос Сиовас и хавбек Оскар Арнаис.
За «Вальядолид» отличились полузащитник Тони Суарес и форвард Энес Унал.
«Вальядолид», набрав 17 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» (16) — 15-е.
Примера. 14-й тур
«Вальядолид» — «Леганес» — 2:4 (0:2)
Голы: Сиовас, 11 (0:1). Оскар Родригес, 42 (0:2). Вилья, 50 (1:2). Каррильо, 66 (1:3). Каррильо, 75 (1:4). Энес Унал, 90+3 (2:4)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Антоньито (Кеко, 84), Мичел, Рубен Алькарас (Чоп, 63), Вилья (Суарес, 76), Оскар Плано, Верде, Энес Унал«Леганес»: Куэльяр, Ньом, Омеруо, Сиовас, Сильва, Тарин, Рубен Перес (Херард Гумбау, 83), Весга, Оскар Родригес (Эль-Жар, 88), Каррильо (Ролан, 80), Эн-НесириПредупреждения: Рубен Перес, 15. Сильва, 62. Ньом, 79