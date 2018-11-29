«Порту» — «Шальке»: счет матча 3:1, обзор голов

Португальскийодержал победу над немецким(3:1) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 52-й минуте хозяевами. Получил мяч Торрес после подачи партнёра, отдал снаряд на Милитао, и тот переправил его в ворота Ферманна.

Три минуты спустя «Порту» удвоил счет. Хесус Корона получил мяч у самой вратарской зоны и пробил мимо Ферманна. Попытался Стамбули выбить снаряд из ворот, но только утвердил положение сферы в сетке.

А на 88-й минуте гости получили право на пенальти — игра рукой была замечена у Торреса. 11-метровый в ворота Касильяса успешно исполнил Набиль Бенталеб.

На четвертой компенсированной минуте португальцы восстановили отрыв. Мусса Марега вышел один на один с вратарём и легко перебросил присевшего Ферманна.

Группа D:

1. «Порту» — 13; 2. «Шальке-04» — 8; 3. «Галатасарай» — 4; 4. «Локомотив» — 3.

«Порту» досрочно обеспечил себе первое место в турнирной таблице группы D. «Шальке» завершит групповой этап Лиги чемпионов на второй строчке в таблице квартета вне зависимости от того, как сыграет в домашнем матче заключительного тура с «Локомотивом» (11 декабря).