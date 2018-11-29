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    «Порту» обыграл «Шальке» и гарантировал себе первое место в группе

    «Порту» — «Шальке»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Португальский «Порту» одержал победу над немецким «Шальке» (3:1) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Счет в матче был открыт на 52-й минуте хозяевами. Получил мяч Торрес после подачи партнёра, отдал снаряд на Милитао, и тот переправил его в ворота Ферманна.

    Три минуты спустя «Порту» удвоил счет. Хесус Корона получил мяч у самой вратарской зоны и пробил мимо Ферманна. Попытался Стамбули выбить снаряд из ворот, но только утвердил положение сферы в сетке.

    А на 88-й минуте гости получили право на пенальти — игра рукой была замечена у Торреса. 11-метровый в ворота Касильяса успешно исполнил Набиль Бенталеб.

    На четвертой компенсированной минуте португальцы восстановили отрыв. Мусса Марега вышел один на один с вратарём и легко перебросил присевшего Ферманна.

    Группа D:

    1. «Порту» — 13; 2. «Шальке-04» — 8; 3. «Галатасарай» — 4; 4. «Локомотив» — 3.

    «Порту» досрочно обеспечил себе первое место в турнирной таблице группы D. «Шальке» завершит групповой этап Лиги чемпионов на второй строчке в таблице квартета вне зависимости от того, как сыграет в домашнем матче заключительного тура с «Локомотивом» (11 декабря).

    Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур
    «Порту» — «Шальке» — 3:1 (0:0)
    Голы: Эдер Милитау, 52 (1:0). Корона, 55 (2:0). Бенталеб, 89 — с пенальти (2:1). Марега, 90+4 (3:1)«Порту»: Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Теллес, Эдер Милитау, Брахими (Адриан, 74), Данилу Перейра, Оливер Торрес, Эррера (Эрнани, 85), Корона (Отавиу, 79), Марега«Шальке» (Германия): Ферманн, Налду, Настасич, Мендиль, Коноплянка, Калиджури (Шепф, 62), Стамбули (Руди, 71), Маскарель, Бенталеб, Ди Санто, Скрцибски (Харит, 46)Предупреждения: Маскарель, 28. Корона, 78. Руди, 86
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