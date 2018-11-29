Аджоев: Новый формат поднимет уровень и престиж Кубка страны

Новый формат Кубка России поднимает престиж соревнования, считает президент тульского

«Получилась достаточно эмоциональная игра с большим количеством моментов и голов. Конечно, здорово добиться победы в таком ярком матче, но нужно помнить, что предстоит ответная игра. Все будет решаться именно в ней. Кстати, вспоминаю, как ровно год назад мы выступали за то, чтобы немного реформировать формат Кубка России, предложив проводить по два матча с определенной стадии.

Приятно, что данная идея нашла поддержку и стала реальностью. Как известно, теперь, начиная с четвертьфинала, победитель выявляется в двухраундовом противостоянии. Это однозначно поднимает уровень турнира и престиж Кубка страны», — приводит слова Аджоева «Р-Спорт».

Напомним, «Арсенал» 28 ноября в гостях победил «Оренбург» в первом четвертьфинальном матче Кубка России — 4:2. Ответный матч состоится в Туле в конце февраля. 0