Сиссоко: В матче с «Интером» должны показать высокий уровень игры

Полузащитник «Тоттенхэма»поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским

Для сохранения шансов на выход в 1/8 финала «Тоттенхэм» обязан побеждать. Ничья выведет «Интер» в 1/8 финала.

«В Лиге чемпионов особенно важно оставаться профессионалом, поскольку здесь приходится играть с лучшими командами в мире. Мы играем с одной из лучших команд завтра и должны показать высокий уровень игры.

Я готов к тому, что говорят люди. Кому-то я нравлюсь, кому-то — нет. Это футбол. Но у меня есть поддержка тренера и товарищей по команде. И я просто буду продолжать работать. Сейчас я всем доволен!», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0