Матч «Енисей» — «Ахмат» не будет проходить в манеже

Центральный стадион
Sibnovosti.ru
Об этом сообщает официальный Twitter «Енисея».
«ФК "Енисей" сделал все возможное для проведения игры с "Ахматом" в комфортных для болельщиков и футболистов условиях, но по решению Российской Премьер-Лиги данный матч состоится 1 декабря на Центральном стадионе. Вход на игру будет осуществляться по бесплатным билетам», — говорится в сообщении «Енисея».
Напомним, ранее бюро исполкома РФС в виде исключения разрешило сибирякам принять грозненский клуб в красноярском манеже, однако «Ахмат» выступил против. 0