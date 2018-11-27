Матч «Енисей» — «Ахмат» не будет проходить в манеже

Матч 16-го тура РПЛ междупройдет на Центральном стадионе в Красноярске. Данное решение было принято Российской Премьер-лигой.

Об этом сообщает официальный Twitter «Енисея».

«ФК "Енисей" сделал все возможное для проведения игры с "Ахматом" в комфортных для болельщиков и футболистов условиях, но по решению Российской Премьер-Лиги данный матч состоится 1 декабря на Центральном стадионе. Вход на игру будет осуществляться по бесплатным билетам», — говорится в сообщении «Енисея».

Напомним, ранее бюро исполкома РФС в виде исключения разрешило сибирякам принять грозненский клуб в красноярском манеже, однако «Ахмат» выступил против. 0