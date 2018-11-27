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    Матч «Енисей» — «Ахмат» не будет проходить в манеже

    Енисей Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Матч 16-го тура РПЛ между «Енисеем» и «Ахматом» пройдет на Центральном стадионе в Красноярске. Данное решение было принято Российской Премьер-лигой.

    Центральный стадион
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    Об этом сообщает официальный Twitter «Енисея».

    «ФК "Енисей" сделал все возможное для проведения игры с "Ахматом" в комфортных для болельщиков и футболистов условиях, но по решению Российской Премьер-Лиги данный матч состоится 1 декабря на Центральном стадионе. Вход на игру будет осуществляться по бесплатным билетам», — говорится в сообщении «Енисея».

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