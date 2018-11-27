«Ньюкасл» на выезде одолел «Бернли»

В матче 13-го тура чемпионата Англиина своем поле уступил— 1:2.

Фрагмент матча twitter.com/premierleague 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе победителей отличились Бен Ми, который на четвертой минуте реализовал пенальти , а на 23-й минуте удвоил преимущество «сорок» Киран Кларк.

Единственный гол «Бернли» на счету Сэма Воукса (40).

После этой игры «Ньюкасл» поднялся на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» остался на 17-й строчке.

В 14-м туре АПЛ «Бернли» 1 декабря в гостях сыграют с «Кристал Пэлас», а «Ньюкасл» в этот же день примет «Вест Хэм».