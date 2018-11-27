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    «Ньюкасл» на выезде одолел «Бернли»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Бернли Ньюкасл Календарь АПЛ
    В матче 13-го тура чемпионата Англии «Бернли» на своем поле уступил «Ньюкасл Юнайтед» — 1:2.

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    В составе победителей отличились Бен Ми, который на четвертой минуте реализовал пенальти , а на 23-й минуте удвоил преимущество «сорок» Киран Кларк.

    Единственный гол «Бернли» на счету Сэма Воукса (40).

    После этой игры «Ньюкасл» поднялся на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» остался на 17-й строчке.

    В 14-м туре АПЛ «Бернли» 1 декабря в гостях сыграют с «Кристал Пэлас», а «Ньюкасл» в этот же день примет «Вест Хэм».

    АПЛ. 13-й тур
    «Бернли» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:2 (1:2)
    Голы: Фернандес, 4 (0:1). Кларк, 23 (0:2). Воукс, 40 (1:2)«Бернли»: Харт, Ми, Лонг, Лоутон, Тэйлор, Дефур (Хендрик, 82), Корк, Брэйди (Барнс, 83), Леннон, Воукс, Вуд«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Фернандес, Шер, Йедлин, Диаме, Ритчи, Ки Сон Ен, Кенеди (Хэйден, 90), Рондон (Хоселу, 71), ПересПредупреждение: Ритчи, 90+4
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