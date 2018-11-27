«Бавария» — «Бенфика»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Бенфики» на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Встреча группы E пройдет в Мюнхене и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Рибери, Левандовски, Роббен, Рафинья, Боатенг, Горецка, Мюллер, Алаба, Киммих.

Запасные: Ульрайх, Вагнер, Хави Мартинес, Чон, Майер, Саншеш, Шабани.

«Бенфика»: Влаходимос, Конти, Гримальдо, Фейса, Рубен Диаш, Габриэл, Жонас, Серви, Пицци, Рафа Силва, Алмейда.

Запасные: Свилар, Сеферович, Семеду, Живкович, Кровинович, Кастильо, Жедсон Фернандеш.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Баварии». Коэффициент на ее победу — 1.30, на успех «Бенфики» — 11.50, на ничью — 6.00. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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