«Бавария» — «Бенфика»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Арьен Роббен и Франк Рибери
bild.de
Встреча группы E пройдет в Мюнхене и начнется в 23:00 по московскому времени.
«Бавария»: Нойер, Зюле, Рибери, Левандовски, Роббен, Рафинья, Боатенг, Горецка, Мюллер, Алаба, Киммих.
Запасные: Ульрайх, Вагнер, Хави Мартинес, Чон, Майер, Саншеш, Шабани.
«Бенфика»: Влаходимос, Конти, Гримальдо, Фейса, Рубен Диаш, Габриэл, Жонас, Серви, Пицци, Рафа Силва, Алмейда.
Запасные: Свилар, Сеферович, Семеду, Живкович, Кровинович, Кастильо, Жедсон Фернандеш.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Баварии». Коэффициент на ее победу — 1.30, на успех «Бенфики» — 11.50, на ничью — 6.00. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.