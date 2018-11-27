«Бавария» — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги чемпионов 27 ноября 2018 года

27 ноября в 5-м туре Лиги чемпионов «Бавария» примет на родном стадионе «Бенфику». Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «Бенфика».

«Бавария»

«Бавария» возглавляет группу и имеет два очка отрыва от «Аякса». Пока что команда Ника Ковача показывает самый результативный и надежный футбол. За четыре матча «красные штаны» забили семь голов, а пропустили всего один.

Примечательный факт: в первых таймах поединков с участием «звезды Юга» всего раз был пробит ТБ 1,5. В основном за счет надежной обороны.

Но при этом «Бавария» также показывает приличные атакующие характеристики. В среднем «красные» проводят 68,75 атак за игру, пробивая ровно 14 раз.

В последнем туре ЛЧ мюнхенцы обыграли «АЕК» 2:0. Но последние результаты вообще — не радуют. «Боруссии Д» проиграли (2:3), а с «Фортуной» сыграли вничью (3:3).

«Бенфика»

Последний матч отнял много сил у лиссабонских футболистов. Поединок против «Ароки» в 1/16 финала Кубка Португалии закончился героической победой «Бенфики» 2:1.

«Орлы» пропустили первыми, но собрались, отыгрались и провели победный гол на 93-й минуте. За всю игру «Бенфика» добилась в 61% контроля и нанесла 17 ударов (7 из них пришлись в створ).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состав португальцев наполовину состоял из резервных футболистов, и тем не менее нагрузка осталась, и она обязательно себя проявит. А в Лиге чемпионов зачастую все решают детали.

Прогноз

Одни типично не играют «верх» в первых таймах, вторые для этого будут слишком уставшими. Поэтому сразу предлагаем поставить на «1-й тайм: ТМ 1,5» за 1,64.

Дополнительный аргумент — «Бенфика», как и «Бавария», в первых половинах своих матчей забила три гола. Может, конечно, и прорвать команды, но вероятность этого уменьшается из-за грядущей встречи «немецкой машины» с крепким «Вердером» во внутреннем чемпионате. 0