Ди Франческо: Пеллегрини из-за травмы не сможет сыграть с «Реалом»

Эусебио Ди Франческо
uefa.com
В первом матче в Мадриде «Реал» победил со счетом 3:0.
«Лоренцо Пеллегрини из-за травмы не сможет выйти на поле завтра или в следующем матче серии А с "Интернационале".
Что касается Робина Ульсена, тут ситуация более обнадеживающая. Сегодня еще раз изучим его состояние», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
«Реал» выйдет в плей-офф с первого места, если выиграет в Риме. Мадридцы также пробьются в 1/8 финала в случае потери очков со стороны ЦСКА.
«Рома» получит путевку в 1/8 финала даже в случае ничьей. Ее также устроит поражение ЦСКА. 0