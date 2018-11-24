Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (24.11.2018)

Составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон-Линделоф, Крис Смоллинг, Эшли Янг, Маттео Дармиан, Поль Погба, Хуан Мата, Антони Марсьяль, Джесси Лингард, Nemanja Matic, Ромелу Лукаку.
«Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Aaron-Wan Bissaka, Лука Миливоевич, Max Meyer, Шейку Куйяте, Джеймс Макартур, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха.
Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» 2:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.