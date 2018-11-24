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    «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (24.11.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    В 18:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».

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    Составы команд:

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон-Линделоф, Крис Смоллинг, Эшли Янг, Маттео Дармиан, Поль Погба, Хуан Мата, Антони Марсьяль, Джесси Лингард, Nemanja Matic, Ромелу Лукаку.

    «Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Aaron-Wan Bissaka, Лука Миливоевич, Max Meyer, Шейку Куйяте, Джеймс Макартур, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха.

    Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

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