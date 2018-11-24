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    ЦСКА призвал болельщиков не нарушать дисциплинарный регламент УЕФА

    ЦСКА Футбол России Лига чемпионов Между тем Болельщики Календарь Лиги чемпионов
    Московский ЦСКА обратился к болельщикам накануне матча группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией».

    Фанатская трибуна ЦСКА
    Фанатская трибуна ЦСКА
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    «Красно-синие» попросили фанатов не нарушать дисциплинарный регламент УЕФА во время игр в еврокубках, поскольку клуб может ждать суровое наказание.

    «Дорогие друзья! К сожалению, поведение отдельных болельщиков нашей команды на домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с итальянской "Ромой" привело к тому, что соответствующими структурами УЕФА на клуб было наложено наказание.

    В пятницу, 23 ноября, клуб был уведомлен о решении КДК УЕФА наложить на ПФК ЦСКА штраф в размере 44 000 евро и частично закрыть трибуны на следующем домашнем еврокубковом матче нашей команды за использование болельщиками пиротехники, бросание предметов на поле и блокирование лестничных проходов в ходе домашнего матча с "Ромой". Наказание условное, испытательный срок — один год.

    Любое повторное нарушение, в том числе и использование пиротехники, автоматически приведет к активации наказания — закрытию трибун и другим жестким санкциям в отношении клуба.

    После четырех сыгранных матчей наша команда по-прежнему сохраняет шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Во вторник нам предстоит важнейший матч с пльзеньской "Викторией", который пройдет в Лужниках.

    Мы призываем вас прийти на стадион и поддержать нашу команду! Давайте покажем всем, что 12-й игрок ПФК ЦСКА умеет болеть ярко и эмоционально, не нарушая дисциплинарного регламента!», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА. 0

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