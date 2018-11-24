ЦСКА призвал болельщиков не нарушать дисциплинарный регламент УЕФА

Московскийобратился к болельщикам накануне матча группового этапа Лиги чемпионов с

«Красно-синие» попросили фанатов не нарушать дисциплинарный регламент УЕФА во время игр в еврокубках, поскольку клуб может ждать суровое наказание.

«Дорогие друзья! К сожалению, поведение отдельных болельщиков нашей команды на домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с итальянской "Ромой" привело к тому, что соответствующими структурами УЕФА на клуб было наложено наказание.

В пятницу, 23 ноября, клуб был уведомлен о решении КДК УЕФА наложить на ПФК ЦСКА штраф в размере 44 000 евро и частично закрыть трибуны на следующем домашнем еврокубковом матче нашей команды за использование болельщиками пиротехники, бросание предметов на поле и блокирование лестничных проходов в ходе домашнего матча с "Ромой". Наказание условное, испытательный срок — один год.

Любое повторное нарушение, в том числе и использование пиротехники, автоматически приведет к активации наказания — закрытию трибун и другим жестким санкциям в отношении клуба.

После четырех сыгранных матчей наша команда по-прежнему сохраняет шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Во вторник нам предстоит важнейший матч с пльзеньской "Викторией", который пройдет в Лужниках.

Мы призываем вас прийти на стадион и поддержать нашу команду! Давайте покажем всем, что 12-й игрок ПФК ЦСКА умеет болеть ярко и эмоционально, не нарушая дисциплинарного регламента!», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА. 0