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    Дзюба: Сезон позитивный, страна повернулась к сборной России лицом

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    Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями после матча Лиги наций против Швеции (0:2) и подвел итоги завершающегося года.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    «Заслуженно проиграли. Шведы были лучше во многих компонентах — в борьбе, единоборствах. Наверное, даже в желании.

    Хотя странно. В этих компонентах мы должны были как минимум не проиграть. К сожалению, не смогли справиться со шведами. Сказалось отсутствие пяти ключевых футболистов.

    С учетом того, как все складывалось, обидно, что не вышли дальше. Хотелось поиграть с топ-сборными из группы А. Значит, чего-то нам не хватило. Нужно поработать над ошибками и с новыми силами бороться в следующем году.

    В целом, впечатления от года остались все равно позитивные. Чемпионат мира был грандиозным событием. Все признали, что он был лучшим в истории.

    Особенно приятно, что мы выступили достойно, качественно, с хорошим футболом. Вся страна нас поддерживала. Все объединились, это очень дорогого стоит. Страна повернулась к нам лицом.

    Закончили не очень хорошо, но в целом сезон хороший. Нам есть куда расти. Прошел фантастический праздник, и послевкусие до сих пор. Но нужно идти дальше.

    Лига наций — интересный турнир. И соперники были непростые. И шведы, и турки. Конечно, хочется уже отборочные игры. Наша цель — попасть на чемпионат Европы», — приводит пресс-служба команды слова Дзюбы. 0

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