Юношеская сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро

на выезде обыграла команду(2:0) в отборочном турнире

Игра проходила в Пафосе rfs.ru 100% Высокие коэффициенты Играть!

В составе победителей отличились Владимир Москвичев и Павел Маслов. Игра проходила в Пафосе.

В 3-м туре подопечные Андрея Гордеева сыграют с Черногорией. Матч состоится 19 ноября. В параллельной встрече команда Латвии победила сборную черногорцев. Россия и Латвия, набрав по четыре очка, лидируют в таблице.