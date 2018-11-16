Юношеская сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро

Игра проходила в Пафосе
rfs.ru
В составе победителей отличились Владимир Москвичев и Павел Маслов. Игра проходила в Пафосе.
В 3-м туре подопечные Андрея Гордеева сыграют с Черногорией. Матч состоится 19 ноября. В параллельной встрече команда Латвии победила сборную черногорцев. Россия и Латвия, набрав по четыре очка, лидируют в таблице.
Чемпионат Европы U-19. Группа 11
Кипр U-19 — Россия U-19 — 0:2 (0:1)
Голы: Москвичев, 45 (0:1). Маслов, 57 (0:2)Россия U-19: Шитов, Маслов, Михайлов, Мартынов, Москвичев, Цесь, Игнатов, Умяров, Карапузов (Янов, 86), Жиронкин (Халназаров, 57), Агаларов (Прошляков, 75)Предупреждения: Маслов, 78. Игнатов, 81