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    Ловчев: Не стоит воспринимать поражение от Германии слишком болезненно

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    Российский тренер Евгений Ловчев поделился мнением о поражении сборной России в товарищеском матче с Германией (0:3).

    Евгений Ловчев
    Евгений Ловчев
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    «Главная причина поражения заключается в том, что наш и немецкий футбол — это две большие разницы. Если мы рассчитывали на то, что Германия неважно выглядела, то нужно учитывать тот факт, что немцы могут собрать пять сборных. Они собрали сборную помоложе, которая сильнее нас. Мы наоборот, вторую сборную собрать уже не можем.

    После ЧМ все лидеры не играли. Акинфеев ушел, Игнашевич ушел, Зобнин и Дзюба травмированы. У нас второй или третий состав, поэтому тут разница-то большая. Германия собрала лучших, а мы собрали не самых лучших. Вот и вся история. После ЧМ мы не вошли в элиту сборных. Да, мы забрались выше чем, к примеру, сборная Аргентины. Но это не значит, что мы их сильнее.

    Не стоит воспринимать это поражение болезненно. Надо объективно смотреть на наш футбол. Всех наших игроков, которые играли на ЧМ, мы знаем. А вот новых никого нет. У нас очень медленный футбол. Со шведами у нас будет другая история. Наших игроков встряхнули после ЧМ и заслуженных мастеров спорта. Их опустили на землю. Ничего в этом такого страшного нет. Потом: кому проиграли? Недавним чемпионам мира, да на выезде», — цитирует Ловчева Sport24. 0

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