Будаков: «Анжи» сможет доиграть до зимней паузы

«О том, что мы можем не доиграть до паузы, нам никто не объявлял. Те игры, которые остались, мы доиграем. Я в этом уверен. По сборам во время паузы нам также пока никто ничего не объявлял. На данный момент обстановка выглядит так: мы собираемся через два дня в Махачкале и готовимся к последим трем играм. Там нет никаких выездов, поэтому все должно быть хорошо.
Что касается заработной платы, то мне ее должны еще с апреля. Нам погашали февраль, март, премиальные выдавали иногда, но вопрос по зарплате тянется уже с апреля. Смысла в очередном собрании уже нет, мы тогда обозначили свою позицию, но это не дало результата. Сейчас наша задача — это доиграть осеннюю часть, а дальше каждый будет сам решать, что ему делать. Пока что все придерживаются того, что надо доделать свое дело», — цитирует Будакова «Чемпионат». 0