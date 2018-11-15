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    Будаков: «Анжи» сможет доиграть до зимней паузы

    Анжи РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Вратарь «Анжи» Александр Будаков прокомментировал информацию о том, что клуб может сняться с участия в российской Премьер-лиге до завершения первого круга.

    Александр Будаков
    Александр Будаков
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    «О том, что мы можем не доиграть до паузы, нам никто не объявлял. Те игры, которые остались, мы доиграем. Я в этом уверен. По сборам во время паузы нам также пока никто ничего не объявлял. На данный момент обстановка выглядит так: мы собираемся через два дня в Махачкале и готовимся к последим трем играм. Там нет никаких выездов, поэтому все должно быть хорошо.

    Что касается заработной платы, то мне ее должны еще с апреля. Нам погашали февраль, март, премиальные выдавали иногда, но вопрос по зарплате тянется уже с апреля. Смысла в очередном собрании уже нет, мы тогда обозначили свою позицию, но это не дало результата. Сейчас наша задача — это доиграть осеннюю часть, а дальше каждый будет сам решать, что ему делать. Пока что все придерживаются того, что надо доделать свое дело», — цитирует Будакова «Чемпионат». 0

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