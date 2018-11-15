Будаков: «Анжи» сможет доиграть до зимней паузы

Вратарьпрокомментировал информацию о том, что клуб может сняться с участия вдо завершения первого круга.

Александр Будаков ФК «Анжи» 1000 Фрибет для всех Забрать!

«О том, что мы можем не доиграть до паузы, нам никто не объявлял. Те игры, которые остались, мы доиграем. Я в этом уверен. По сборам во время паузы нам также пока никто ничего не объявлял. На данный момент обстановка выглядит так: мы собираемся через два дня в Махачкале и готовимся к последим трем играм. Там нет никаких выездов, поэтому все должно быть хорошо.

Что касается заработной платы, то мне ее должны еще с апреля. Нам погашали февраль, март, премиальные выдавали иногда, но вопрос по зарплате тянется уже с апреля. Смысла в очередном собрании уже нет, мы тогда обозначили свою позицию, но это не дало результата. Сейчас наша задача — это доиграть осеннюю часть, а дальше каждый будет сам решать, что ему делать. Пока что все придерживаются того, что надо доделать свое дело», — цитирует Будакова «Чемпионат». 0