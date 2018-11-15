«Бавария» нацелилась на лучшего бомбардира Бундеслиги

проявляет интерес к сербскому нападающему

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Как сообщает Bild, на трансфере футболиста настаивает главный тренер «Баварии» Нико Ковач, который работал вместе с Йовичем в «Айнтрахте».

В текущем сезоне 20-летний Йович забил девять голов в девяти матчах чемпионата Германии и возглавляет список лучших бомбардиров турнира.

За «Айнтрахт» нападающий выступает с 2017 года. Немецкий клуб арендовал его у «Бенфики» на два года с правом выкупа за 8 миллионов евро. Ожидается, что «Айнтрахт» выкупит контракт футболиста, после чего перепродаст его «Баварии». 0