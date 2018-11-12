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    Набабкин: Рад вернуться в сборную России, очень горд, что меня вызвали

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    Защитник сборной России Кирилл Набабкин прокомментировал своё возвращение в национальную команду, а также заявил, что готов сыграть на разных позициях.

    Кирилл Набабкин
    Кирилл Набабкин
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    «Вчера была хорошая игра с "Зенитом", но, к сожалению, получили травму два наших игрока, которые должны были быть в сборной. Обидно, что они не поедут на сбор и не будут проводить игры.

    У меня же всё хорошо, как и у ЦСКА, ведь мы выиграли, но мы это оставили позади, потому что сейчас мы в сборной и все мысли только о ней.

    Как мы встретились с игроками "Зенита"? Как обычно, просто поздоровались, все уже забыли, ничего личного, конечно, нет.

    Я давно не был в сборной и рад вернуться, очень горд, что меня позвали в команду. Буду стараться сделать всё, чтобы помочь команде.

    Мне непринципиально, играть в три или четыре защитника — главное играть и приносить пользу команде. Выйти опорником? Это не будет проблемой.

    Что касается сборной Германии, то расклад после чемпионата мира поменялся, но это по-прежнему команда высокого уровня, что-то там изменилось, но всё равно там играют классные игроки.

    Для нас важны обе игры, каждая по-своему, победа нужна в каждом матче. Кто сильнее — Лам или Киммих? Думаю, Лам. Он ведь играл на многих позициях», — передаёт слова Набабкина «Чемпионат». 0

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