Ребров — в воротах «Спартака» на матч против «Уфы»

Стали известны составына матч 14-го тура Российской Премьер-лиги, который пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.

Запасные: Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Засеев, Кротов, Алиев, Ванек, Салатич, Бизяк.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Глушаков, Тимофеев, Попов, Мельгарехо, Фернандо, Ханни, Луис Адриано.

Запасные: Максименко, Боккетти, Рассказов, Ташаев, Пантелеев, Полубояринов, Ломовицкий, Зе Луиш.

Начало матча — в 14:00 мск. Главный арбитр встречи — Кирилл Левников.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0