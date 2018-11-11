Ребров — в воротах «Спартака» на матч против «Уфы»

Раздевалка «Спартака»
ФК «Спартак»
«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.
Запасные: Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Засеев, Кротов, Алиев, Ванек, Салатич, Бизяк.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Глушаков, Тимофеев, Попов, Мельгарехо, Фернандо, Ханни, Луис Адриано.
Запасные: Максименко, Боккетти, Рассказов, Ташаев, Пантелеев, Полубояринов, Ломовицкий, Зе Луиш.
Начало матча — в 14:00 мск. Главный арбитр встречи — Кирилл Левников.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0