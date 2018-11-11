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    • «Арсенал» ушел от поражения в матче с «Вулверхэмптоном»
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    «Арсенал» ушел от поражения в матче с «Вулверхэмптоном»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вулверхэмптон Арсенал Календарь АПЛ
    В матче 12-го тура английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» — 1:1.

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    Счет в матче на 13-й минуте открыл нападающий гостей Иван Кавалейру, но на 86-й минуте гол забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян, спасший «канониров» от проигрыша.

    «Арсенал», не знающий поражений на протяжении 16 игр во всех турнирах, с 24 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» расположился на 11-й строчке, имея в активе 16 очков.

    В следующем туре подопечные Унаи Эмери 26 ноября на выезде сыграют с «Борнмутом», а «волки» в тот же день примут «Хаддерсфилд».

    АПЛ. 12-й тур
    «Арсенал» — «Вулверхэмптон» — 1:1 (0:1)
    Голы: Мхитарян, 86 — Кавалейру, 13«Арсенал»: Лено, Холдинг, Колашинац (Мхитарян, 76), Бельерин, Мустафи, Ивоби (Гендузи, 46), Джака, Торрейра, Озил (Рэмзи, 75), Обамеянг, Ляказетт«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Элдер Кошта (Траоре, 75), Моутинью, Кавалейру (Диогу Жота, 61), Рубен Невеш, Доэрти, Хименес (Гиббс-Уайт, 85)Предупреждения: Озил, 69; Бельерин, 78 — Доэрти,71; Элдер Кошта, 74
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