«Арсенал» ушел от поражения в матче с «Вулверхэмптоном»

Фрагмент матча
twitter.com/Arsenal
Счет в матче на 13-й минуте открыл нападающий гостей Иван Кавалейру, но на 86-й минуте гол забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян, спасший «канониров» от проигрыша.
«Арсенал», не знающий поражений на протяжении 16 игр во всех турнирах, с 24 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» расположился на 11-й строчке, имея в активе 16 очков.
В следующем туре подопечные Унаи Эмери 26 ноября на выезде сыграют с «Борнмутом», а «волки» в тот же день примут «Хаддерсфилд».
АПЛ. 12-й тур
«Арсенал» — «Вулверхэмптон» — 1:1 (0:1)
Голы: Мхитарян, 86 — Кавалейру, 13«Арсенал»: Лено, Холдинг, Колашинац (Мхитарян, 76), Бельерин, Мустафи, Ивоби (Гендузи, 46), Джака, Торрейра, Озил (Рэмзи, 75), Обамеянг, Ляказетт«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Элдер Кошта (Траоре, 75), Моутинью, Кавалейру (Диогу Жота, 61), Рубен Невеш, Доэрти, Хименес (Гиббс-Уайт, 85)Предупреждения: Озил, 69; Бельерин, 78 — Доэрти,71; Элдер Кошта, 74