«Арсенал» ушел от поражения в матче с «Вулверхэмптоном»

В матче 12-го тура английской премьер-лиги лондонскийна своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче на 13-й минуте открыл нападающий гостей Иван Кавалейру, но на 86-й минуте гол забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян, спасший «канониров» от проигрыша.

«Арсенал», не знающий поражений на протяжении 16 игр во всех турнирах, с 24 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» расположился на 11-й строчке, имея в активе 16 очков.

В следующем туре подопечные Унаи Эмери 26 ноября на выезде сыграют с «Борнмутом», а «волки» в тот же день примут «Хаддерсфилд».