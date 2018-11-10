«Чертаново» и «Химки» одержали победы

«Химки» взяли три очка
ФК «Химки»
Единственный гол забил защитник Егор Данилкин. «Химки» набрали 27 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице. «Шинник» с 28 баллами располагается на 11-й строчке.
В другом матче 21-го тура «Чертаново» обыграло «Армавир» со счетом 3:1. Дублем отметился нападающий Антон Зиньковский.
«Краснодар-2» в домашнем матче одолел «Тамбов» — 2:0. Точные удары на счету Германа Онугхи.
Отметим, что краснодарская команда — единственная, которая дважды по ходу сезона победила лидера турнирной таблицы. 0