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    «Чертаново» и «Химки» одержали победы

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    «Химки» с минимальным счетом обыграли «Шинник» в матче 21-го тура ФНЛ (1:0).

    «Химки» взяли три очка
    «Химки» взяли три очка
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    Единственный гол забил защитник Егор Данилкин. «Химки» набрали 27 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице. «Шинник» с 28 баллами располагается на 11-й строчке.

    В другом матче 21-го тура «Чертаново» обыграло «Армавир» со счетом 3:1. Дублем отметился нападающий Антон Зиньковский.

    «Краснодар-2» в домашнем матче одолел «Тамбов» — 2:0. Точные удары на счету Германа Онугхи.

    Отметим, что краснодарская команда — единственная, которая дважды по ходу сезона победила лидера турнирной таблицы. 0

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