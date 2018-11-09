«Реал» намерен усилиться защитником «Эспаньола»

намерен усилить оборонительную линию команды в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

Марио Эрмосо AS 100% Высокие коэффициенты Играть!

По данным источника, речь идет о защитнике «Эспаньола» Марио Эрмосо, который ранее был вызван в национальную сборную Испании на предстоящие поединки с Боснией и Герцеговиной и Хорватией.

Эрмосо является воспитанником «Реала» и перешел в «Эспаньол» летом прошлого года. При этом в его контракте есть пункт обратного выкупа за 7,5 миллиона евро. Сделка может состояться в январе.

Руководство «Эспаньола» не хочет отпускать ключевого игрока, но у клуба не будет выхода, если «Реал» сделает запрос.

Стоит отметить, что за Эрмосо также следит лондонский «Арсенал». 0