«Реал» намерен усилиться защитником «Эспаньола»

Марио Эрмосо
AS
По данным источника, речь идет о защитнике «Эспаньола» Марио Эрмосо, который ранее был вызван в национальную сборную Испании на предстоящие поединки с Боснией и Герцеговиной и Хорватией.
Эрмосо является воспитанником «Реала» и перешел в «Эспаньол» летом прошлого года. При этом в его контракте есть пункт обратного выкупа за 7,5 миллиона евро. Сделка может состояться в январе.
Руководство «Эспаньола» не хочет отпускать ключевого игрока, но у клуба не будет выхода, если «Реал» сделает запрос.
Стоит отметить, что за Эрмосо также следит лондонский «Арсенал». 0