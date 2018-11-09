«Лестер» установит памятник погибшему владельцу

установит памятник бывшему владельцу клуба, который погиб в результате падения вертолета.

Памятник будет установлен возле домашнего стадиона «лис» — «Кинг Пауэр Стэдиум», сообщает официальный сайт клуба.

«Мы никогда не сможем отплатить ему за то, что он сделал для нас: для меня, семьи и всех, кто связан с "Лестером". Однако мы чтим его память и храним его наследие», — отметил сын Вишая, вице-президент «Лестера» Айватт Шриваддханапрабха.

Напомним, Шриваддханапрабха погиб 27 октября после матча «Лестер» — «Вест Хэм». В результате трагедии, кроме владельца «Лестера», погибли еще четыре человека, которые находились на борту вертолета. 0