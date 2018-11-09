ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеНенасытный Мбаппе, махинации «Сити» и российские инсайды
  • 21:55
    • Кононов: «Спартак»? Подождем немного
  • 21:23
    • «Арсенал» в Туле обыграл «Анжи»
  • 19:15
    • Марселино: Думаю, Черышев не поедет в сборную
  • 16:30
    • СМИ: Солари будет тренировать «Реал» до конца года
  • 16:13
    • Вандерсон попал в команду недели в Лиге Европы
    Все новости спорта

    «Лестер» установит памятник погибшему владельцу

    Лестер Сити Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь АПЛ
    «Лестер» установит памятник бывшему владельцу клуба Вишаю Шриваддханапрабхе, который погиб в результате падения вертолета.

    Вишай Шриваддханапрабха
    Вишай Шриваддханапрабха
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Памятник будет установлен возле домашнего стадиона «лис» — «Кинг Пауэр Стэдиум», сообщает официальный сайт клуба.

    «Мы никогда не сможем отплатить ему за то, что он сделал для нас: для меня, семьи и всех, кто связан с "Лестером". Однако мы чтим его память и храним его наследие», — отметил сын Вишая, вице-президент «Лестера» Айватт Шриваддханапрабха.

    Напомним, Шриваддханапрабха погиб 27 октября после матча «Лестер» — «Вест Хэм». В результате трагедии, кроме владельца «Лестера», погибли еще четыре человека, которые находились на борту вертолета. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Закрытый клуб. Как шестерка топ-команд убивает интерес к АПЛ
  • 06/11/2018 в 17:12
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Дортмунд — «Бавария»
  • 2.48
  • Завтра в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дежурство по грубости
  • «Леванте» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Вашингтон» против «Коламбуса» — как завершится матч лидеров Столичного дивизиона?
  • «Вашингтон» — «Коламбус». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Не изменяя традициям. Россия и Швеция забросят мало шайб
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Краснодар» вновь одержал волевую победу Футбол Идеальный камбэк «Краснодара»Волевая победа «Краснодара» над «Стандардом» в Лиге Европы — в нашем обзоре прессы 10:370
  • 22:39
    • «Лестер» установит памятник погибшему владельцу
  • 22:21
    • «Химки» потерпели пятое поражение в Евролиге
  • 22:07
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с игроком сборной Англии
    «Спартак» — «Рейнджерс» Футбол Дворовый футбол и сумасшедшие эмоции на «Открытие Арене»Реакция спортивных СМИ на волевую победу «Спартака» над «Рейнджерс» в Лиге Европы 02:101
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Оружейники» подстрелят «орлов»
  • 3.53
    •
  • 20:13
    • Ветеран «Баварии» пропустит матч против «Боруссии»
  • 20:01
    • УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака»
  • 19:44
    • СМИ: итальянский клуб заинтересован в полузащитнике «Зенита»
    «МЮ» шокировал Турин Футбол «Манчестер Юнайтед» взял слово. «Ювентус» повержен в ТуринеВыводы по громкой победе «Манчестер Юнайтед» над «Ювентусом» в Лиге чемпионов Вчера в 12:590
  • 19:27
    • Назван лучший футболист АПЛ в октябре
  • 14:56
    • Джокович признан теннисистом года по версии АТР
  • 13:57
    • Ахметов попал в сферу интересов «Ромы»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие