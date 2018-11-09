«Бетис» сыграл вничью с «Миланом»

«Милан»
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Счет на 12-й минуте открыл испанский клуб — отличился Джованни Ло Чельсо, но на 62-й минуте Сусо сравнял счет.
В другом матче группы F греческий «Олимпиакос» на своем поле разгромил «Дюделанж» — 5:1.
Голы в составе греков забивали Василис Торосидис (6), Лазарос Христодулопулос (26), Ахмед Хассан (70) и Костас Фортунис (15, 36).
За люксембургскую команду отличился Данель Синани (69).
Группа F: 1. «Бетис» — 8 очков, 2. «Олимпиакос» — 7, 3. «Милан» — 7, 4. «Дюделанж» — 0. 0