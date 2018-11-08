Football Leaks: ПСЖ учитывал этническое происхождение новичков при отборе в свою академию

Футбольный клуботбирал новичков в свою академию по этническим признакам, сообщает Get French Football News со ссылкой на издание Mediapart, в распоряжении которого оказались конфиденциальные документы из Football Leaks.

Такая политика существовала в клубе с 2013 года по весну 2018-го. Клуб требовал от скаутов заполнять в их отчётах о потенциальных новичках графу об этнической принадлежности.

Кандидатов делили на четыре категории: «француз», «магриб» (Северная Африка), «представитель Вест-Индии» и «чёрный африканец».

Эта информация в некоторых случаях оказывала влияние на то, возьмут ли игрока в академию.

При этом сообщается, что четыре года назад клуб стал участником скандала после отказа от трансфера молодого темнокожего игрока.

Речь идёт о 17-летнем французе ивуарийского происхождения Янне Гбоу, который ныне выступает за молодёжную команду «Ренна».

По словам скаута, ПСЖ не хотел брать африканских игроков, поскольку трудно быть на сто процентов уверенным в их настоящем возрасте.

«Пари Сен-Жермен», в свою очередь, подтвердил информации о том, что в клубе при отборе кандидатов в академию в отчётах о юных игроках незаконно использовалась графа об этнической принадлежности.

«ПСЖ строго осуждает все формы проявления дискриминации, расизма и этнического деления при отборе футболистов.

Клуб подтверждает, что рекрутинговый департамент использовал в отчётах незаконную графу об идентификации кандидатов с 2013 по 2018 год.

Использование этой графы в отчётах было исключительно личной инициативой главы этого департамента. В октябре, как только это стало известно,

ПСЖ начал внутреннее расследование с целью понять, как такая практика могла существовать, и принял необходимые меры.

Высшему руководству клуба никогда не было известно об использовании при отборе футболистов графы об этническом происхождении. К тому же это является предательством духа и ценностей ПСЖ», — говорится в сообщении пресс-службы парижан, опубликованном на официальном сайте. 0