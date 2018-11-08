Срок следствия по делу Кокорина и Мамаева продлят до 8 февраля

В ближайшее время срок следствия по форварда «Зенита»и полузащитника «Краснодара»будет продлен на два месяца, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Срок следствия истекает 8 декабря и будет продлен до 8 февраля 2019 года.

Сейчас в рамках расследования назначены экспертизы потерпевшим — водителю Виталию Соловчуку, сотруднику Минпромторга Денису Паку и генеральному директору ФГУП НАМИ Сергею Гайсину.

Они должны точно определить характер и тяжесть травм, полученных мужчинами, пострадавшими от Кокорина и Мамаева. Последний тоже утверждал, что получил травмы во время драки с Соловчуком. Но экспертиза Мамаеву пока не назначена.

Также, по словам собеседника, ГСУ получены новые видеозаписи инцидентов с футболистами, которые сейчас изучаются. 0