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    Срок следствия по делу Кокорина и Мамаева продлят до 8 февраля

    Краснодар Зенит Между тем Скандалы
    В ближайшее время срок следствия по форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет продлен на два месяца, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Александр Кокорин и Павел Мамаев
    Александр Кокорин и Павел Мамаев
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    Срок следствия истекает 8 декабря и будет продлен до 8 февраля 2019 года.

    Сейчас в рамках расследования назначены экспертизы потерпевшим — водителю Виталию Соловчуку, сотруднику Минпромторга Денису Паку и генеральному директору ФГУП НАМИ Сергею Гайсину.

    Они должны точно определить характер и тяжесть травм, полученных мужчинами, пострадавшими от Кокорина и Мамаева. Последний тоже утверждал, что получил травмы во время драки с Соловчуком. Но экспертиза Мамаеву пока не назначена.

    Также, по словам собеседника, ГСУ получены новые видеозаписи инцидентов с футболистами, которые сейчас изучаются. 0

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