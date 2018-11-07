«Тоттенхэм» — ПСВ: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете Bпринимал на своем полеи одержал волевую победу — 2:1.

Голландцам удалось забить быстрый гол уже на второй минуте: Люк де Йонг сумел замкнуть головой подачу с углового.

Англичане, которым обязательно нужна победа для продолжения борьбы за плей-офф, постоянно владели мячом и подали серию угловых, но результативного удара от Кейна и компании до перерыва местные болельщики так и не дождались.

После перерыва британцы продолжили давить и все-таки добились своего. Гарри Кейн на 78-й минуте счет сравнял, а на 89-й минуте воспользовался подачей с фланга и принес лондонцам победу.

Таким образом, «шпоры» одержали первую победу в этом розыгрыше турнира и набрали 4 очка. Команда идет на 3-м месте группы В с отставанием от «Интера» на 3 очка.