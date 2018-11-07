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    Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть ПСВ

    «Тоттенхэм» — ПСВ: счет матча 2:1, обзор голов

    Лига чемпионов Тоттенхэм ПСВ Календарь Лиги чемпионов
    В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете B «Тоттенхэм» принимал на своем поле ПСВ и одержал волевую победу — 2:1.

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн
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    Голландцам удалось забить быстрый гол уже на второй минуте: Люк де Йонг сумел замкнуть головой подачу с углового.

    Англичане, которым обязательно нужна победа для продолжения борьбы за плей-офф, постоянно владели мячом и подали серию угловых, но результативного удара от Кейна и компании до перерыва местные болельщики так и не дождались.

    После перерыва британцы продолжили давить и все-таки добились своего. Гарри Кейн на 78-й минуте счет сравнял, а на 89-й минуте воспользовался подачей с фланга и принес лондонцам победу.

    Таким образом, «шпоры» одержали первую победу в этом розыгрыше турнира и набрали 4 очка. Команда идет на 3-м месте группы В с отставанием от «Интера» на 3 очка.

    Лига чемпионов. Группа B
    «Тоттенхэм» — ПСВ — 2:1 (0:1)
    Голы: де Йонг, 2 (0:1). Кейн, 78 (1:1). Кейн, 89 (2:1)«Тоттенхэм»: Гассанига, Алдервейрелд, Орье (Триппьер, 75), Дэйвис, Санчес, Эриксен, Уинкс, Алли, Сон Хын Мин (Льоренте, 75), Лукас (Ламела, 62), КейнПСВ: Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс, Перейро (Мален, 73), Росарио, де Йонг (Сэйнсбери, 81), Бергвайн (Гутьеррес, 86), ЛосаноПредупреждения: Лосано, 38. Сон Хын Мин, 63. Шваб, 90+3. Триппьер, 90+5
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