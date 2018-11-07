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    «Зенит» знает свои слабые места и работает над ними, заявил Семак

    Зенит Футбол России Лига Европы Бордо Футбол Франции
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо».

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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    «Зенит» после трех туров занимает первое место в группе С, имея в активе 7 очков.

    «Всегда хочется побеждать, и завтра мы сделаем все возможное, чтобы добиться результата. Но каждая игра — это отдельная история, и "Бордо" наверняка тоже хочет победить. А кто окажется сильнее — посмотрим после игры.

    Я не думаю, что имеет место потеря эффективности. Моменты мы создаем, а чтобы забивать, нужно их реализовывать. Причина только в этом.

    Мы пока идем неплохо, нужно продолжать двигаться в том же направлении. А голы — иногда их будет больше, иногда меньше. От этого никуда не уйти. Вопрос только в реализации.

    Мы знаем наши слабые места, работаем над ними. Что касается ударов, то всем хочется больше забивать и меньше пропускать. Я не думаю, что мы мало забиваем и много пропускаем.

    Но проблемы есть, они нам известны. Впрочем, знать и решать — не одно и то же. Возможно, впоследствии решим и будем более внимательно относиться к ним. Но пока все идет нормально.

    И по поводу Камано. Я не думаю, что опасен только он. Есть и Карамо, и Калу, тоже индивидуально сильные фланговые футболисты.

    Мы понимаем это и попробуем сыграть надежно, не дать им проявить свои лучшие качества. А как получится — узнаем только после матча.

    Альтернативы игрокам есть всегда. Вопрос лишь в том, насколько эти альтернативы разумны. Всегда можно что-то придумать, но результат становится понятен только после окончания игры», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0

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