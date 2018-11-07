Маммана: Знаем, как силен «Бордо»

Защитник «Зенита»высказал мнение о предстоящем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы с

«Мы знаем, как силен соперник, что они хотят победить. Но мы уже играли с ними на своем поле, знаем их и сделаем завтра все, чтобы увезти в Санкт-Петербург три очка.

Сейчас я чувствую себя хорошо, очень рад, что все это время меня поддерживали команда и тренер, это очень помогало. И сейчас я наслаждаюсь каждым матчем, который провожу на поле», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».

Напомним, матч «Бордо» — «Зенит» состоится завтра, 8 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени. 0