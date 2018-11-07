ЦСКА уступил «Роме» в Юношеской лиге УЕФА

ЦСКА уступил дома
twitter.com/pfc_cska
В составе российской команды отличился Максим Елеев. У римлян забивали Алессио Риккарди и Девид Буа.
Московские армейцы с одним очком на данный момент идут последними в группе G. У римлян шесть очков и вторая позиция.
Группа G. 4-й тур
ЦСКА — мол. — «Рома — мол.» — 1:2 (0:2)
Голы: Риккарди, 17 (0:1). Буа, 45 (0:2). Елеев, 47 (1:2)«ЦСКА — мол.»: Зириков, Конюхов (Аванесян, 7), Елеев, Захаров, Карпов, Ерохин, Тикнизян, Марадишвили, Янов, Жиронкин (Шехов, 88), Попов (Востриков, 67)Предупреждение: Ерохин, 63