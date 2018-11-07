ЦСКА уступил «Роме» в Юношеской лиге УЕФА

проиграл(1:2) в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

ЦСКА уступил дома twitter.com/pfc_cska 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе российской команды отличился Максим Елеев. У римлян забивали Алессио Риккарди и Девид Буа.

Московские армейцы с одним очком на данный момент идут последними в группе G. У римлян шесть очков и вторая позиция.