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    ЦСКА уступил «Роме» в Юношеской лиге УЕФА

    Юношеская лига УЕФА ЦСКА Рома
    Московский ЦСКА проиграл «Роме» (1:2) в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

    ЦСКА уступил дома
    ЦСКА уступил дома
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    В составе российской команды отличился Максим Елеев. У римлян забивали Алессио Риккарди и Девид Буа.

    Московские армейцы с одним очком на данный момент идут последними в группе G. У римлян шесть очков и вторая позиция.

    Группа G. 4-й тур
    ЦСКА — мол. — «Рома — мол.» — 1:2 (0:2)
    Голы: Риккарди, 17 (0:1). Буа, 45 (0:2). Елеев, 47 (1:2)«ЦСКА — мол.»: Зириков, Конюхов (Аванесян, 7), Елеев, Захаров, Карпов, Ерохин, Тикнизян, Марадишвили, Янов, Жиронкин (Шехов, 88), Попов (Востриков, 67)Предупреждение: Ерохин, 63
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