«Бавария» — «АЕК»: счет 1:0 после первого тайма

Мюнхенскаяна своем поле обыгрывает афинский(1:0) после первого тайма матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е.

Счет матче был открыт на 31-й минуте, когда в ворота греков был назначен пенальти за фол Чосича на Левандовском. Сам Роберт и реализовал одиннадцатиметровый.

В другом матче группы Е лиссабонская «Бенфика» после первого тайма побеждает на своем поле амстердамский «Аякс» — 1:0.

Единственный мяч был забит на 29-й минуте — Алмейда вбросил мяч из-за боковой линии, Онана выбежал из ворот и махнул руками мимо мяча, круглый прилетел к одинокому Жонасу, который отправил сферу в сетку пустых ворот «Аякса». 0