«МанСити» разгромил «Саутгемптон» и возглавил таблицу АПЛ

«МанСити»
twitter.com/ManCity
В составе горожан отличились форвард Серхио Агуэро, а также хавбеки Давид Сильва, Лерой Зане и Рахим Стерлинг, оформивший дубль.
Еще один мяч в ворота «Саутгемптона» отправил защитник «святых» Уэсли Худт.
Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс забил гол престижа, реализовав пенальти.
«Манчестер Сити», набрав 29 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Саутгемптон» (7) занимает 16-ю строчку.
В следующем туре «горожане» на своём поле сыграют с «Манчестер Юнайтед» (11 ноября), «святые» дома встретятся с «Уотфордом» (10 ноября).
АПЛ. 11-й тур
«Манчестер Сити» — «Саутгемптон» — 6:1 (4:1)
Голы: 1:0 — Худт (6, автогол), 2:0 — Агуэро (12), 3:0 — Сильва (18), 3:1 — Ингз (30, пен.), 4:1 — Стерлинг (45+2), 5:1 — Стерлинг (67), 6:1 — Сане (90 +1)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз (Компани, 68), Менди, Уокер, Лапорт, Сильва (Фоден, 72), Фернандиньо (Делф, 79), Стерлинг, Бернарду Силва, Сане, Агуэро«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Бертран, Соареш, Худт, Редмонд (Эльюнусси, 73), Уорд-Проуз (Обафеми, 73), Лемина, Хейбьерг, Лонг, Ингз (Армстронг, 82)Предупреждения: Уорд-Проуз (10), Агуэро (38)