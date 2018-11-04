«МанСити» разгромил «Саутгемптон» и возглавил таблицу АПЛ

В матче 11-го тура английской Премьер-лигиодержал крупную домашнюю победу с— 6:1

В составе горожан отличились форвард Серхио Агуэро, а также хавбеки Давид Сильва, Лерой Зане и Рахим Стерлинг, оформивший дубль.

Еще один мяч в ворота «Саутгемптона» отправил защитник «святых» Уэсли Худт.

Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс забил гол престижа, реализовав пенальти.

«Манчестер Сити», набрав 29 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Саутгемптон» (7) занимает 16-ю строчку.

В следующем туре «горожане» на своём поле сыграют с «Манчестер Юнайтед» (11 ноября), «святые» дома встретятся с «Уотфордом» (10 ноября).