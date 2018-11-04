ФНЛ: «Тамбов» справился с «Балтикой», «Сибирь» потерпела четвертое поражение подряд

Состоялось еще два матча 20-го тура Футбольной национальной лиги.

«Тамбов» одержал очередную победу, обыграв на своем поле «Балтику» — 2:0.

Три очка хозяевам принесли точные удары Евгения Овсиенко и Хасана Мамтова, который реализовал пенальти.

«Тамбов», набрав 44 очка, вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Балтика» осталась на 17-й позиции, имея в активе 19 очков.

«Сибирь» потерпела четвертое поражение подряд, проиграв «Шиннику» - 1:2.

В составе победителей отличились Владислав Камилов и Павел Деобальд, у хозяев гол забил Максим Житнев.

«Шинник» набрал 28 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице, «Сибирь» (15 очков) — на 19-й строчке. 0