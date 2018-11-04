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    ФНЛ: «Тамбов» справился с «Балтикой», «Сибирь» потерпела четвертое поражение подряд

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    Состоялось еще два матча 20-го тура Футбольной национальной лиги.

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    «Тамбов» одержал очередную победу, обыграв на своем поле «Балтику» — 2:0.

    Три очка хозяевам принесли точные удары Евгения Овсиенко и Хасана Мамтова, который реализовал пенальти.

    «Тамбов», набрав 44 очка, вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Балтика» осталась на 17-й позиции, имея в активе 19 очков.

    «Сибирь» потерпела четвертое поражение подряд, проиграв «Шиннику» - 1:2.

    В составе победителей отличились Владислав Камилов и Павел Деобальд, у хозяев гол забил Максим Житнев.

    «Шинник» набрал 28 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице, «Сибирь» (15 очков) — на 19-й строчке. 0

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