«Шахтер» на последних секундах обыграл киевское «Динамо»

«Горняки» увеличили отрыв от «Динамо» в УПЛ
ФК «Шахтер»
Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист».
В самой концовке первого тайма счет открыл Николай Шапаренко, а после перерыва равновесие восстановил Жуниор Мораес.
Развязка наступила в конце матча. Сначала красную карточку получил защитник «Динамо» Томаш Кендзера, и практически сразу победный гол забил хавбек «Шахтера» Виктор Коваленко.
«Шахтер», набрав 37 очков, сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата Украины, опережая динамовцев на восемь пунктов. 0