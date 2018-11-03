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    «Шахтер» на последних секундах обыграл киевское «Динамо»

    Футбол Украины Премьер-лига (Украина) Шахтер Донецк Динамо Киев
    В матче 14-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» со счетом 2:1.

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    Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист».

    В самой концовке первого тайма счет открыл Николай Шапаренко, а после перерыва равновесие восстановил Жуниор Мораес.

    Развязка наступила в конце матча. Сначала красную карточку получил защитник «Динамо» Томаш Кендзера, и практически сразу победный гол забил хавбек «Шахтера» Виктор Коваленко.

    «Шахтер», набрав 37 очков, сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата Украины, опережая динамовцев на восемь пунктов. 0

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