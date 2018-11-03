«Шахтер» на последних секундах обыграл киевское «Динамо»

В матче 14-го тура чемпионата Украиныобыгралсо счетом 2:1.

«Горняки» увеличили отрыв от «Динамо» в УПЛ ФК «Шахтер» 100% Высокие коэффициенты Играть!

Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист».

В самой концовке первого тайма счет открыл Николай Шапаренко, а после перерыва равновесие восстановил Жуниор Мораес.

Развязка наступила в конце матча. Сначала красную карточку получил защитник «Динамо» Томаш Кендзера, и практически сразу победный гол забил хавбек «Шахтера» Виктор Коваленко.

«Шахтер», набрав 37 очков, сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата Украины, опережая динамовцев на восемь пунктов. 0