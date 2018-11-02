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    СМИ: европейские топ-клубы готовят создание Суперлиги

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    Топ-клубы Европы с 2016 года вынашивают идею о создании Суперлиги и в ноябре этого года могут подписать документ о создании турнира.

    Игроки «Баварии»
    Игроки «Баварии»
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    Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на расследование Football Leaks.

    Суперлига может стартовать с 2021 года. В ней будут принимать участие 16 клубов.

    Одиннадцать клубов-основателей будут защищены от вылета. Это «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Ювентус», «Милан» и «Бавария». Еще пять команд будут приглашены в турнир на правах гостей и не будут застрахованы от вылета. Это «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Марсель», «Интер» и «Рома».

    Также отмечается, что «Бавария» уже разработала документы, согласно которым может покинуть Бундеслигу.

    Создание Суперлиги позволит топ-клубам отделиться от УЕФА, чтобы зарабатывать больше, и может привести к исчезновению Лиги чемпионов. 0

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