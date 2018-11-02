Панюков: «Урал» подходит к матчу со «Спартаком» в боевом настрое

Нападающий «Урала»поделился впечатлениями от матча 13-го тура чемпионата России со, который состоится 4 ноября.

Матч «Спартак» — «Урал» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 мск.

«Команда подходит к матчу со "Спартаком" в боевом настрое, все успели восстановиться после тяжёлой игры с "Нижним Новгородом" в Кубке России, так что подготовка идёт по плану.

Сложно говорить о наших шансах в этом матче. Шансы будут как у нас, так и у "Спартака", но я уверен, что игра будет очень интересной для болельщиков.

Я очень жду этой встречи, хочу сыграть против "Спартака", но настрой будет такой же, как и на любую другую команду», — приводит слова Панюкова UralSport. 0