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    Панюков: «Урал» подходит к матчу со «Спартаком» в боевом настрое

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    Нападающий «Урала» Андрей Панюков поделился впечатлениями от матча 13-го тура чемпионата России со «Спартаком», который состоится 4 ноября.

    Андрей Панюков
    Андрей Панюков
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    Матч «Спартак» — «Урал» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 мск.

    «Команда подходит к матчу со "Спартаком" в боевом настрое, все успели восстановиться после тяжёлой игры с "Нижним Новгородом" в Кубке России, так что подготовка идёт по плану.

    Сложно говорить о наших шансах в этом матче. Шансы будут как у нас, так и у "Спартака", но я уверен, что игра будет очень интересной для болельщиков.

    Я очень жду этой встречи, хочу сыграть против "Спартака", но настрой будет такой же, как и на любую другую команду», — приводит слова Панюкова UralSport. 0

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