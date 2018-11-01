Глушаков попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Анжи»

Определился стартовый составна матч 1/8 финала Олимп-Кубка России против

Отметим, что с капитанской повязкой с первых минут выйдет хавбек Денис Глушаков, который был выведен из состава бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

В этой игре исполнять обязанности главного тренера будет Рауль Рианчо.

«Спартак»: Ребров, Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо, Еременко, Тимофеев, Глушаков, Самедов, Ханни, Ломовицкий.

Запасные: Максименко, Петкович, Боккетти, Комбаров, Ананидзе, Игнатов, Попов, Ташаев, Нимели.

«Анжи»: Дюпин, Савичев, Чаньселор, Удалый, Гапон, Гиголаев, Чайковский, Рабиу, Глебов, Кулик, Понсе.

Запасные: Будаков, Сугробов, Калошин, Хамдамов, Ондуа, Кацаев, Маркелов, Мохаммад. 0