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    Семшов дисквалифицирован на четыре матча за оскорбления судей

    Второй дивизион. Центр Футбол России Между тем Скандалы
    Главный тренер новомосковского «Химика» Игорь Семшов дисквалифицирован на четыре матча, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Игорь Семшов
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    Специалист получил наказание за то, что после матча первенства Олимп-ПФЛ с липецким «Металлургом» назвал арбитров мразями.

    «Мы получили письмо от ПФЛ, исследовали видеозапись в присутствии Семшова. Он извинился перед судьями и КДК, принес извинения судейскому корпусу, футбольному сообществу. Это смягчающие обстоятельства. Но было и отягчающее обстоятельство. Он уже наказывался по этой статье после матча с "Зорким".

    КДК учел отягчающие и смягчающие обстоятельства. За оскорбительное поведение Семшов оштрафован на 15 тысяч, а также дисквалифицирован на 4 матча — 1 фактической санкции и 3 условно. Испытательный срок — до конца сезона-2018/19.

    Если до конца сезона он повторит это нарушение, три матча "условно" будут добавлены к новому наказанию», — сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. 0

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