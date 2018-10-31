Семшов дисквалифицирован на четыре матча за оскорбления судей

Главный тренер новомосковского «Химика»дисквалифицирован на четыре матча, сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист получил наказание за то, что после матча первенства Олимп-ПФЛ с липецким «Металлургом» назвал арбитров мразями.

«Мы получили письмо от ПФЛ, исследовали видеозапись в присутствии Семшова. Он извинился перед судьями и КДК, принес извинения судейскому корпусу, футбольному сообществу. Это смягчающие обстоятельства. Но было и отягчающее обстоятельство. Он уже наказывался по этой статье после матча с "Зорким".

КДК учел отягчающие и смягчающие обстоятельства. За оскорбительное поведение Семшов оштрафован на 15 тысяч, а также дисквалифицирован на 4 матча — 1 фактической санкции и 3 условно. Испытательный срок — до конца сезона-2018/19.

Если до конца сезона он повторит это нарушение, три матча "условно" будут добавлены к новому наказанию», — сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. 0