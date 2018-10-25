«Милан» потерпел поражение от «Бетиса»

Фрагмент матча
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Встреча группы F, которая прошла на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 1:2.
Арнальдо Антонио Санабрия на 30-й минуте вывел гостей вперед. На 55-й минуте Джовани Ло Чельсо удвоил преимущество испанской команды.
«Россонери» ответили единственным точным ударом Патрика Кутроне на 83-й минуте. Перед финальным свистком красную карточку получил Самуэль Кастильехо.
В другом матче «Дюделанж» на своем поле уступил «Олимпиакосу» — 0:2.
На 66-й минуте Василис Торосидис вывел гостей вперед. На 81-й минуте автоголом отметился Эдиссон Йорданов.
Группа F
1. «Бетис» — 7 очков
2. «Милан» — 6
3. «Олимпиакос» — 4
4. «Дюделанж» — 0 0