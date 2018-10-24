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    Семак: «Бордо» — неуступчивая команда, нас ждет тяжелый матч

    Зенит Футбол России Лига Европы
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о матче против «Бордо» в рамках Лиги Европы.

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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    «Французский чемпионат достаточно сложный, мы все это знаем. Много функциональной и физической работы, достаточно качественные и сильные игроки.

    Что касается "Бордо", то в этом сезоне команда любит играть в контратаках, есть исполнители и справа, и слева, достаточно быстрые игроки, техничные, от которых исходит много опасности и остроты.

    И в обороне неуступчивая команда, играет организованно и компактно, поэтому нас ждет очень тяжелый матч. Как он сложится — мы не знаем.

    Естественно, хотим победить. Готовимся и приложим все усилия, чтобы показать хорошую игру и добиться нужного для нас результата.

    Сейчас Анюков начинает тренироваться в общей группе. Насколько он сможет принять участие в игре — это тоже вопрос для нас.

    Будем решать после сегодняшнего занятия. Фактически полторы полноценные тренировки он провел, есть опасение, что не сможет принять участие в игре.

    Хоть я и играл во Франции, но это было очень давно. Что касается чемпионата, то он очень сильный. Есть много команд, хорошо готовых технически и физически.

    Всегда сложно играть против французских команд. Ничего особенного не испытываю. Предстоит игра с очень хорошим соперником, в которой и нам, и "Бордо" нужна победа.

    Что касается самого региона Бордо, то он прекрасный, изобилие прекрасного вина на квадратный километр зашкаливает.

    У нас нет информации о том, насколько серьезна травма Камано. Если подскажете, то будем рады и благодарны.

    Что касается Камано, то он прекраснейший футболист, один из лидеров команды. В любом случае у них есть кому играть.

    Атака, полузащита и оборона укомплектованы достаточно серьезно. Команда очень крепкая, нас ждет интересная игра против очень сильного соперника.

    У нас были определенные сложности, они и есть. Что касается фланговых игроков, то Олег Шатов долгое время был травмирован, сейчас набирает форму.

    Из чистых фланговых футболистов у нас есть только Роберт Мак. Мы отталкиваемся от состояния футболистов, от того, кто принесет большую пользу в конкретном матче на той или иной позиции.

    Конечно, для Дриусси позиция под нападающим или вторым форвардом наиболее комфортная, но есть моменты, когда для команды нужно сыграть слева или справа в атаке. Он, естественно, готов. Выполняет хорошо свою работу», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0

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