«Ротор» обыграл «Тюмень»

Волгоградскийс минимальным счетом обыграл(1:0) в гостевом матче 18-го тура первенства ФНЛ.

Единственный гол забил на 34-й минуте полузащитник Владимир Лобкарев.

«Ротор» продлил до 10 матчей серию без поражений в ФНЛ (четыре победы, шесть ничьих), а «Тюмень» продлила до четырёх встреч серию без побед (две ничьи, два поражения).

«Ротор» (24 очка) располагается на девятом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Тюмень» (18) находится на 16-й строчке.

В следующем туре «Ротор» примет на своём поле «Тамбов», а «Тюмень» на выезде встретится с «Зенитом-2». Обе игры пройдут 28 октября. 0