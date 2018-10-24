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    Бедуэ: Постараемся продемонстрировать против «Зенита» максимум

    Бордо Футбол Франции Зенит Футбол России Лига Европы
    Главный тренер французского «Бордо» Эрик Бедуэ поделился ожиданиями накануне матча с «Зенитом» в рамках Лиги Европы.

    Эрик Бедуэ
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    «Нельзя позволять себе ничего лишнего, когда играешь против такой команды как "Зенит". Нам ни в коем случае нельзя было проигрывать "Копенгагену".

    Нужно извлечь уроки из того поражения, особенно учитывая, что на выезде играть всегда сложнее. Мы постараемся продемонстрировать против "Зенита" максимум из того, что у нас получилось в игре с "Копенгагеном".

    У нас не будет футболиста атаки, одного из наших важнейших игроков — Франсуа Камано. Он получил травму. Но в футболе всегда должны быть игроки, готовые заменить травмированных, ведь это командный вид спорта. Также в Петербург не приехал нападающий Корнелиус.

    Абсолютно точно, у Йовановича есть шансы выйти на поле. Он уже играл в матче чемпионата Франции и неплохо показал себя.

    Семак был великолепным игроком, я помню его, он выступал на левом фланге. Я запомнил его как техничного, скоростного игрока. Ничуть не удивлен тем, что теперь он возглавляет Зенит», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0

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