«Янг Бойз» — «Валенсия»: счет матча 1:1, обзор голов

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов швейцарскийна своем поле расписал мировую с испанской— 1:1 (0:1).

Испанская команда вышла вперед на 26-й минуте — точным ударом отметился Миши Батшуайи. На 54-й минуте швейцарцы получили право на пенальти, который реализовал Гийом Оаро.

Швейцарцы набрали первый балл на групповом этапе и занимают последнее место в таблице группы H. «Валенсия» с двумя очками идет на третьем месте.

Лидер группы «Ювентус» (6 очков) сыграет в гостях с занимающим второе место «Манчестер Юнайтед» (4). Игра начнется в 22:00 по мск.