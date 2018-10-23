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    «Янг Бойз» и «Валенсия» сыграли вничью

    «Янг Бойз» — «Валенсия»: счет матча 1:1, обзор голов

    Лига чемпионов Футбол Испании Валенсия Календарь Лиги чемпионов
    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов швейцарский «Янг Бойз» на своем поле расписал мировую с испанской «Валенсией» — 1:1 (0:1).

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    Испанская команда вышла вперед на 26-й минуте — точным ударом отметился Миши Батшуайи. На 54-й минуте швейцарцы получили право на пенальти, который реализовал Гийом Оаро.

    Швейцарцы набрали первый балл на групповом этапе и занимают последнее место в таблице группы H. «Валенсия» с двумя очками идет на третьем месте.

    Лидер группы «Ювентус» (6 очков) сыграет в гостях с занимающим второе место «Манчестер Юнайтед» (4). Игра начнется в 22:00 по мск.

    Лига чемпионов. Группа H
    «Янг Бойз» (Швейцария) — «Валенсия» (Испания) — 1:1 (0:1)
    Голы: Батшуайи, 26 (0:1). Оаро, 55 — с пенальти (1:1)«Янг Бойз» (Берн, Швейцария): Вельфли, фон Берген, Бенито, Мбабу, Сулеймани (Нгамале, 74), Саного, Соу, Фасснахт (Бертоне, 85), Лаупер, Оаро (Нсаме, 79), Ассале«Валенсия» (Испания): Нету, Пиччини, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Кондогбья (Кокелен, 70), Солер, Родриго, Батшуайи, Торрес (Гамейро, 66)Предупреждения: Габриэл Паулиста, 8. Мбабу, 42. Солер, 77
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